В Украине заработал сайт UA HELPдля тех, кто выехал в Польшу — Finance.ua
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В Украине заработал сайт UA HELPдля тех, кто выехал в Польшу

Сегодня 16:44Личные финансы
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Министерство иностранных дел Украины совместно с Институтом когнитивного моделирования и командой Romanuke создали информационный сайт UA HELP.
Он предназначен для предоставления достоверной информации о пребывании в Польше украинцам, которые были вынуждены уехать за границу из-за военных действий рф.
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На сайте UA HELP доступна информация о выезде в Польшу (условия пересечения границы для взрослых и детей), необходимые документы, условия пребывания в стране, а также о бесплатной помощи.
Также на страницах сайта можно узнать, как получить статус беженца или временного убежища. Дополнительно есть возможность найти важные контакты, которые пригодятся после пересечения границы.
Кроме того, предлагаются информационные материалы о том, как найти детский сад или школу, как получить медицинскую помощь, где и как искать работу и как можно получить деньги и выплаты.
Вместе с тем на сайте UA HELP есть возможность заполнить анкету, чтобы команда проекта могла быстрее оказать помощь в трудные времена.

Де біженцям шукати допомогу за кордоном

По материалам: ITC.ua
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