В Украине заработал первый в мире стартап для решения простых задач в спорте — Finance.ua
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В Украине заработал первый в мире стартап для решения простых задач в спорте

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В рамках проекта боксер, агент, менеджер смогут найти оппонента для спарринга или поединка, обсудить и утвердить условия сотрудничества. Также участники могут предлагать свои профессиональные услуги и зарабатывать на этом, говорит Лапин.
Также по его словам, в Ready to Fight внедрят и расширят функционал для:
  • команды боксера (тренеров, психологов, диетологов, массажистов, катменов и других специалистов),
  • тренировочных баз, залов,
  • медицинских центров,
  • производителей оборудования, экипировки, питания и многое другое.
Миссия Ready to Fight — сделать так, чтобы построение карьеры было легче и доступнее для каждого боксера в мире. С помощью современных технологий мировой бокс может развиваться быстрее и будет еще ярче.
«Важно, что продвижение боксеров дает возможность каждому из них построить успешную карьеру, потому что в системе учтены все проблемы и способы их решения. Например, если вы — боксер, можно предложить себя в спарринги, если вы — спортивный врач — скоро мы планируем добавить функционал, который позволит предложить свои услуги или найти нуждающихся. Таким образом, спортсмены получают возможность зарабатывать пассивно, а инвесторы вкладываться в перспективных бойцов на ранних этапах карьеры», — утверждает Лапин.
Александр Усик, комментируя свое участие в проекте, рассказал, что работать будет гораздо легче. На платформе будет доступен выбор специалистов — медиков, массажистов.
Также спортсмены смогут находить помещение для тренировок с хорошими условиями. Усик заявил, что верит и надеется, что его примеру последуют и присоединятся другие известные боксеры.
По материалам:
РБК-Україна
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