В Украине запустят электронную очередь для пересечения границы — Finance.ua
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В Украине запустят электронную очередь для пересечения границы

Казна и Политика
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В Украине запустят электронную очередь для пересечения границы
В Украине запустят электронную очередь для пересечения границы
В правительстве планируется ускорить прохождение на пунктах пропуска людей, автомобилей и грузов, что будет способствовать активизации работы бизнеса и увеличению товарооборота.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам совещания с командой Министерства инфраструктуры.
Он отметил, что перед Министерством стоит задача ускорить запуск услуги «Электронная очередь» на границе и активизировать создание сети современных сервисных зон для грузовых автомобилей и водителей возле пограничных пунктов пропуска.
По его словам, в перспективе такие зоны необходимо будет обустроить согласно стандартам и директивам Европейского Союза по всей стране.
Кроме того, Мининфраструктуры совместно с Гостаможслужбой нужно проработать мероприятия по расширению пропускной способности государственной границы, в частности, закупку оборудования для сканирования авто и ускорения прохождения таможенных процедур.
Также нужно проработать вопрос продолжения работы по обустройству пограничной инфраструктуры за счет кредитных и грантовых средств партнеров, в частности Польши.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров с 15 декабря в экспериментальном режиме планировал запустить электронную очередь пересечения границы;
  • проект направлен на организацию управления очередями автомобильных транспортных средств, которые используются в международных перевозках для транспортировки товаров через таможенную границу Украины, перед международными пунктами пропуска через границу для автомобильного сообщения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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