В Украине запустили сайт с проверкой легальности автоперевозчика: на недобросовестных можно пожаловаться — Finance.ua

В Украине запустили сайт с проверкой легальности автоперевозчика: на недобросовестных можно пожаловаться Сегодня 18:00 — Личные финансы

В Украине запустили сайт с проверкой легальности автоперевозчика: на недобросовестных можно пожаловаться

Межнациональная ассоциация перевозчиков и автостанций запустила сайт mapa.net.ua , призванный, в частности, помочь определить, является ли тот или иной автобусный перевозчик легальным, и узнать всю открытую информацию о нем.

Как отмечается на сайте, он касается именно пригородных, внутриобластных, межобластных и международных рейсов. Автобусы, курсирующие по городским маршрутам, в компетенцию союза не входят.

Чтобы воспользоваться ресурсом, необходимо зарегистрироваться, например через существующий Google-аккаунт. Для проверки перевозчика достаточно ввести номер регистрации транспортного средства.

Читайте также 27 перевозчиков отключили от системы «Шлях» за вывоз уклонистов за границу

В случае, если после проверки перевозчик оказывается нелегальным, с помощью этого же сайта на него можно подать жалобу, сообщив номер и указав локацию, где автобус был замечен.

По возможности следует добавить его фото, где виден номер. Информация о «нелегале» будет обработана и направлена ​​в Государственную службу безопасности на транспорте, которая, в свою очередь, проверит перевозчика во время своих рейдов.

Кроме того, карта будет собирать жалобы на недобросовестных перевозчиков. Так, пассажир сможет пожаловаться в случае, если не получил надлежащий сервис или водитель нарушал правила дорожного движения или другие нормы.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.