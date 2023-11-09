В Украине запустили сайт с проверкой легальности автоперевозчика: на недобросовестных можно пожаловаться — Finance.ua

В Украине запустили сайт с проверкой легальности автоперевозчика: на недобросовестных можно пожаловаться
Межнациональная ассоциация перевозчиков и автостанций запустила сайт mapa.net.ua, призванный, в частности, помочь определить, является ли тот или иной автобусный перевозчик легальным, и узнать всю открытую информацию о нем.
Как отмечается на сайте, он касается именно пригородных, внутриобластных, межобластных и международных рейсов. Автобусы, курсирующие по городским маршрутам, в компетенцию союза не входят.
Чтобы воспользоваться ресурсом, необходимо зарегистрироваться, например через существующий Google-аккаунт. Для проверки перевозчика достаточно ввести номер регистрации транспортного средства.
В случае, если после проверки перевозчик оказывается нелегальным, с помощью этого же сайта на него можно подать жалобу, сообщив номер и указав локацию, где автобус был замечен.
По возможности следует добавить его фото, где виден номер. Информация о «нелегале» будет обработана и направлена в Государственную службу безопасности на транспорте, которая, в свою очередь, проверит перевозчика во время своих рейдов.
Кроме того, карта будет собирать жалобы на недобросовестных перевозчиков. Так, пассажир сможет пожаловаться в случае, если не получил надлежащий сервис или водитель нарушал правила дорожного движения или другие нормы.
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