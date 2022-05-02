В Украине запустили проект, помогающий выбрать место жительства — Finance.ua

В Украине запустили проект, помогающий выбрать место жительства

Сегодня 15:00 — Недвижимость

В Украине запустили новый проект «Там, где вас ждут», помогающий внутренне перемещенным лицам выбрать место жительства.

Об этом сообщили в Минцифре.

Теперь информацию о том, куда лучше эвакуироваться, можно найти на портале: https://cutt.ly/RGSImEF

Что именно можно найти на сайте?

актуальное количество мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения;

номера телефонов контактных центров в областях, куда можно обратиться за помощью https://cutt.ly/GGSIWX3.

Будут помогать регистрировать в единой системе эвакуируемых и находить им жилье также на вокзалах в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой и в некоторых поездах сотрудники Укрзализныци.

Напомним, в «Дії» ответили на вопрос об услуге для ВПЛ: чтобы получить статус внутренне перемещенного лица, в приложении должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов: ID-карта или заграничный биометрический паспорт.

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