В Украине запустили проект, помогающий выбрать место жительства — Finance.ua
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В Украине запустили проект, помогающий выбрать место жительства

Сегодня 15:00Недвижимость
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В Украине запустили новый проект «Там, где вас ждут», помогающий внутренне перемещенным лицам выбрать место жительства.
Об этом сообщили в Минцифре.
Теперь информацию о том, куда лучше эвакуироваться, можно найти на портале: https://cutt.ly/RGSImEF
Что именно можно найти на сайте?
  • актуальное количество мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения;
  • номера телефонов контактных центров в областях, куда можно обратиться за помощью https://cutt.ly/GGSIWX3.
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Будут помогать регистрировать в единой системе эвакуируемых и находить им жилье также на вокзалах в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой и в некоторых поездах сотрудники Укрзализныци.
Напомним, в «Дії» ответили на вопрос об услуге для ВПЛ: чтобы получить статус внутренне перемещенного лица, в приложении должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов: ID-карта или заграничный биометрический паспорт.

Справка Finance.ua:

  • Некоторым украинцам раздадут по 1000 долларов: кто может получить. В рамках проекта 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 в поддержку своих брендов.
  • Обновлен список оккупированных территорий: украинцы из каких общин получат деньги.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
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По материалам: Finance.ua
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