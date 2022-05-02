В Украине запустили проект, помогающий выбрать место жительства — Finance.ua

Будут помогать регистрировать в единой системе эвакуируемых и находить им жилье также на вокзалах в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой и в некоторых поездах сотрудники Укрзализныци.
Напомним, в «Дії» ответили на вопрос об услуге для ВПЛ: чтобы получить статус внутренне перемещенного лица, в приложении должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов: ID-карта или заграничный биометрический паспорт.
Некоторым украинцам раздадут по 1000 долларов: кто может получить. В рамках проекта 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 в поддержку своих брендов.
Обновлен список оккупированных территорий: украинцы из каких общин получат деньги.
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