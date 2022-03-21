В Украине запустили NFT-проект помощи детям, пострадавшим от войны — Finance.ua
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В Украине запустили NFT-проект помощи детям, пострадавшим от войны

Сегодня 06:34Личные финансы
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В Украине запустили NFT-проект «Мама, я вижу войну», цель которого — помочь детям, пострадавшим от развязанной россией войны.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.
«Пока от рук оккупантов погибли 115 детей, еще более 140 травмированы или ранены... Чтобы показать всему миру, как украинские дети переживают жестокое нападение россии на наше государство, в Украине запустили NFT-проект помощи детям, пострадавшим от войны, — „Мама, я вижу войну“», — отметил глава МОН.
В Украине запустили NFT-проект помощи детям, пострадавшим от войны
По его словам, в рамках первого этапа проекта собрано более 4000 рисунков детей о войне и мире в Украине, и сбор продолжается.
«Из этих рисунков создадут самый большой в мире манифест-коллаж, который продадут на NFT-аукционе. Вырученные средства передадут в фонд помощи детям, пострадавшим от войны», — отметил Шкарлетт.
По материалам: Укрінформ
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