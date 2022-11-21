В Украине запустили еще 3300 базовых станций связи — Федоров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине запустили еще 3300 базовых станций связи — Федоров

Казна и Политика
53
В Украине за выходные 19-20 ноября было запущено еще 3300 базовых станций мобильной связи.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Это сотни тысяч абонентов, у которых наконец-то появилась мобильная связь и интернет», — сказал Михаил Федоров.
После обстрелов энергетической инфраструктуры несколько дней половина мобильной сети Одесской области не работала. В настоящее время возобновлена работа 80% сети.
Ранее мы писали, что Минцифры работает над предоставлением услуг в метавселенной, в частности, бракосочетаний и разводов. Также напомним, что компания Starlink снова получила хорошую рекламу в Украине. Стало известно, что в освобожденном от россиян Херсоне заработали первые базовые станции Starlink.
По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.