В Украине запустили еще 3300 базовых станций связи — Федоров Сегодня 11:53 — Казна и Политика

В Украине за выходные 19-20 ноября было запущено еще 3300 базовых станций мобильной связи.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Это сотни тысяч абонентов, у которых наконец-то появилась мобильная связь и интернет», — сказал Михаил Федоров.

После обстрелов энергетической инфраструктуры несколько дней половина мобильной сети Одесской области не работала. В настоящее время возобновлена работа 80% сети.

Ранее мы писали, что Минцифры работает над предоставлением услуг в метавселенной, в частности, бракосочетаний и разводов. Также напомним, что компания Starlink снова получила хорошую рекламу в Украине. Стало известно, что в освобожденном от россиян Херсоне заработали первые базовые станции Starlink.

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