В Украине запустили электронный кабинет недропользователя: как это поможет бизнесу — Finance.ua

В Украине запустили электронный кабинет недропользователя: как это поможет бизнесу Сегодня 19:13 — Казна и Политика

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов запустило полноценную работу электронного кабинета недропользователя.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Кабинет доступен на единой национальной платформе ЭкоСистема

С помощью сервиса можно подать заявления и пакеты документов для получения или переоформления специальных разрешений на использование недр, продление срока их действия, изменение или расширение границ. Также можно получить предложения от Минприроды относительно возможности недропользования и согласования органов местного самоуправления.

Электронный кабинет позволит ускорить процесс обработки поданных заявлений и уменьшить количество возвратов документов из-за допущенных технических ошибок.

Функционал э-кабинета предусматривает использование геоинформационной системы для проверки контуров каждого заявления, чтобы не допустить пересечения с действующими спецразрешениями, природоохранными и водными объектами, а также земельным госкадастром.

При этом весь функционал кабинета будет запущен уже после завершения военного положения в Украине. В настоящее время в нем есть некоторые ограничения по соображениям государственной безопасности.

Напомним, по оценке Минприроды, ущерб окружающей среде Украины от российской агрессии составил более 37 млрд евро за 8 месяцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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