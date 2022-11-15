В Украине запустили электронный кабинет недропользователя: как это поможет бизнесу — Finance.ua

В Украине запустили электронный кабинет недропользователя: как это поможет бизнесу
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов запустило полноценную работу электронного кабинета недропользователя.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Кабинет доступен на единой национальной платформе ЭкоСистема.
С помощью сервиса можно подать заявления и пакеты документов для получения или переоформления специальных разрешений на использование недр, продление срока их действия, изменение или расширение границ. Также можно получить предложения от Минприроды относительно возможности недропользования и согласования органов местного самоуправления.
Электронный кабинет позволит ускорить процесс обработки поданных заявлений и уменьшить количество возвратов документов из-за допущенных технических ошибок.
Функционал э-кабинета предусматривает использование геоинформационной системы для проверки контуров каждого заявления, чтобы не допустить пересечения с действующими спецразрешениями, природоохранными и водными объектами, а также земельным госкадастром.
При этом весь функционал кабинета будет запущен уже после завершения военного положения в Украине. В настоящее время в нем есть некоторые ограничения по соображениям государственной безопасности.
Напомним, по оценке Минприроды, ущерб окружающей среде Украины от российской агрессии составил более 37 млрд евро за 8 месяцев.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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