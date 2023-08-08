В Украине запустили э-кабинет производителя строительной продукции — Finance.ua

В Украине запустили э-кабинет производителя строительной продукции
В Единой государственной электронной системе строительства (ЕГЭССС) доступен электронный кабинет производителя строительной продукции. Теперь можно самостоятельно составить декларацию показателей строительной продукции, чтобы в дальнейшем предоставлять эти товары на рынок.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Для чего нужен э-кабинет
Отдельный кабинет в э-системе позволяет самостоятельно декларировать показатели строительной продукции и ее характеристики.
Пользователь вносит вид продукции, например бетонные смеси, арматуру, сборные конструкции
и т. п. После этого отмечает указанные характеристики: размеры, реакцию на действие огня, водопоглощение, долговечность, форму и конфигурацию и другие.
В дальнейшем производители могут предоставлять эту продукцию на рынок, ведь она отвечает всем требованиям закона и безопасна для применения.
При необходимости орган государственного рыночного надзора — Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины — проверяет задекларированные показатели и характеристики строительной продукции.
Больше деталей о функционале электронного кабинета можно найти в отдельном чате по ссылке.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью