В Украине запустили э-кабинет производителя строительной продукции — Finance.ua

В Украине запустили э-кабинет производителя строительной продукции Сегодня 16:17 — Казна и Политика

В Украине запустили э-кабинет производителя строительной продукции

В Единой государственной электронной системе строительства (ЕГЭССС) доступен электронный кабинет производителя строительной продукции. Теперь можно самостоятельно составить декларацию показателей строительной продукции, чтобы в дальнейшем предоставлять эти товары на рынок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Для чего нужен э-кабинет

Отдельный кабинет в э-системе позволяет самостоятельно декларировать показатели строительной продукции и ее характеристики.

Пользователь вносит вид продукции, например бетонные смеси, арматуру, сборные конструкции и т. п. После этого отмечает указанные характеристики: размеры, реакцию на действие огня, водопоглощение, долговечность, форму и конфигурацию и другие.

В дальнейшем производители могут предоставлять эту продукцию на рынок, ведь она отвечает всем требованиям закона и безопасна для применения.

При необходимости орган государственного рыночного надзора — Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины — проверяет задекларированные показатели и характеристики строительной продукции.

Больше деталей о функционале электронного кабинета можно найти в отдельном чате по ссылке

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