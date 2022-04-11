В Украине запустили бесплатную платформу для помощи в релокации бизнеса — Finance.ua

В Украине запустили бесплатную платформу для помощи в релокации бизнеса
Перезапуск экономики в военное время — одна из самых приоритетных задач Правительства. Поэтому сейчас очень важно, чтобы бизнес продолжил работу. Через месяц из зоны боевых действий эвакуировали 216 предприятий, и 97 из них уже возобновили работу на новом месте.
«Продолжаем помогать бизнесу еще быстрее возобновить работу, поднимать экономику страны и предоставлять рабочие места. Для этого запускаем платформу, которая поможет переместить бизнес из горячих точек и продолжить его деятельность в более безопасном месте», — говорится в сообщении.
Для кого платформа:
для бизнеса, подавшего заявки на релокацию;
для компаний, желающих помочь предприятиям с релокацией;
для представителей Министерства экономики, военных администраций, компаний, которые помогают с проработкой заявок, логистикой, процессом переезда, поиском новых производственных помещений и расселением работников и т.д.
Подавать заявки могут как предприятия, нуждающиеся в перемещении, так и компании, готовые предоставить для этого помещения или другие активы.