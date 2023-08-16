В Украине запущен в производство недорогой электрический квадроцикл для армии (фото) — Finance.ua
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В Украине запущен в производство недорогой электрический квадроцикл для армии (фото)

Технологии&Авто
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В Украине запущен в производство недорогой электрический квадроцикл для армии (фото)
В Украине запущен в производство недорогой электрический квадроцикл для армии (фото), Фото: dev.ua
В Киеве разработан военный электрический квадроцикл Crafter Himaks. Он уже запущен в производство и пять таких аппаратов уже отправлены на фронт.
Об этом сообщает сайт dev.ua.
Himaks имеет дал сменных аккумулятора LG — основной и дополнительный. Их покупают у столичной компании-подрядчика.
«Снимаются аккумуляторы быстро. То есть если что-то случилось с квадроциклом, за 15 секунд снимаются оба аккумулятора», — рассказал dev.ua в кулуарах iForum один из разработчиков транспортного средства.
Фото: dev.ua
Фото: dev.ua
Стоит квадроцикл от 400 000 грн. «В зависимости от комплектации, например, есть крыша, есть еще прицеп к ней, можно заказать. Полная комплектация стоит 440 000, это уже топ-комплектация», — рассказал один из разработчиков Himaks.
Компания наладила производство в Киеве, где работают несколько десятков конструкторов и разработчиков. В настоящее время уже 5 квадроциклов Himaks работают в боевых условиях.
В настоящее время компания производит несколько таких электроквадроциклов в месяц. Но в перспективе планируется масштабироваться и выпускать до 100 транспортных средств.
В команду разработчиков сейчас ищут мастеров по электричеству, по сварке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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