В Украине запущен в производство недорогой электрический квадроцикл для армии (фото) — Finance.ua

В Украине запущен в производство недорогой электрический квадроцикл для армии (фото) Сегодня 05:07 — Технологии&Авто

В Украине запущен в производство недорогой электрический квадроцикл для армии (фото), Фото: dev.ua

В Киеве разработан военный электрический квадроцикл Crafter Himaks. Он уже запущен в производство и пять таких аппаратов уже отправлены на фронт.

Об этом сообщает сайт dev.ua.

Himaks имеет дал сменных аккумулятора LG — основной и дополнительный. Их покупают у столичной компании-подрядчика.

«Снимаются аккумуляторы быстро. То есть если что-то случилось с квадроциклом, за 15 секунд снимаются оба аккумулятора», — рассказал dev.ua в кулуарах iForum один из разработчиков транспортного средства.

Фото: dev.ua

Стоит квадроцикл от 400 000 грн. «В зависимости от комплектации, например, есть крыша, есть еще прицеп к ней, можно заказать. Полная комплектация стоит 440 000, это уже топ-комплектация», — рассказал один из разработчиков Himaks.

Компания наладила производство в Киеве, где работают несколько десятков конструкторов и разработчиков. В настоящее время уже 5 квадроциклов Himaks работают в боевых условиях.

В настоящее время компания производит несколько таких электроквадроциклов в месяц. Но в перспективе планируется масштабироваться и выпускать до 100 транспортных средств.

В команду разработчиков сейчас ищут мастеров по электричеству, по сварке.

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Фокус По материалам:

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