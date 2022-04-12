В Украине заблокировали вывод активов почти 7000 пророссийских компаний — Finance.ua

В Украине заблокировали вывод активов почти 7000 пророссийских компаний

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В Украине заблокировали вывод активов почти 7000 пророссийских компаний

Правоохранители заблокировали вывод активов почти 7000 пророссийских компаний, которые могли бы использоваться в поддержку войны в Украине.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции в понедельник, 11 апреля.

В частности, речь идет о компаниях, причастность которых к рф скрывалась с 2014 года путем перерегистрации бенефициаров. Среди них компании, которые импортировали в Украину товары из рф непосредственно или прикрываясь белорусскими компаниями даже во время полномасштабного вторжения в Украину, а также брали займы у российских компаний и их оффшоров.

Оперативно установлено:

3600 украинских компаний, которые в 2021-2022 годах ввезли из страны-агрессора товаров на 215 млрд грн. При этом оплату произвели на сумму 95 млрд грн. Фактически 120 млрд грн могут быть переведены в компанию страны-агрессора по установленным контрактам импорта с россией;

303 субъекта хозяйствования, которые после 2014 года получили более 7,1 млрд грн займа от компаний россии и постоянно проводили выплаты процентов по прибыли. Такие действия свидетельствуют о постоянном влиянии российских компаний, подавлении конкурентоспособности в отраслях экономики Украины, фиктивном доведении до банкротства и вообще возможности вернуть весь заем после полномасштабного вторжения;

200 украинских компаний, которые в течение 2021-2022 годов вернули более 10,6 млрд грн процентов по контрактам займа в адрес подконтрольным россии оффшорам. Следует отметить, что эти компании не менее 10 лет должны выплачивать как проценты, так и тело кредита;

3570 украинских компаний, которые в 2021-2022 ввезли из беларуси товаров на 218 млрд грн и уже произвели оплату 142 млрд грн. Фактически 76 млрд грн может быть переведено в компании беларуси, которые служили исключительно для маскировки поставок из россии и обхода санкций.

О деятельности этих компаний уже проинформированы почти все украинские банки, НБУ, Госфинмониторинг, а все операции поставлены на контроль с возможностью дальнейшей блокировки счетов.

Кроме того, решаются вопросы применения санкций, начала международных расследований, ареста активов в рамках уголовного производства с последующей передачей в управление АРМА и национализацией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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