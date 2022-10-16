В Украине выросли продажи тягачей: Топ-10 моделей, которые покупали в сентябре — Finance.ua
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В Украине выросли продажи тягачей: Топ-10 моделей, которые покупали в сентябре

Технологии&Авто
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В сентябре 2022 года украинцы приобрели 4,4 тысячи новых и подержанных седельных тягачей. Это почти на 49% больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 17,5% больше, чем в августе текущего года.
По данным Института исследований авторынка, такой показатель рекордный не только за последние 12 месяцев, но и за многие годы наблюдений за автомобильным рынком Украины.
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«Из-за смены логистических путей и временного ограничения работы морских портов спрос на автомобильные перевозки существенно возрос. Украинские логистические предприятия активно пополняют свой автопарк, ведь имеющегося подвижного состава не хватает», — говорится в исследовании.
Самые популярные модели седельных тягачей на внутреннем рынке по итогам сентября 2022 года:
  1. DAF XF — 522 шт.
  2. Renault Magnum — 210 шт.
  3. MAN TGX — 190 шт.
  4. Volvo FH — 187 шт.
  5. Renault Premium — 141 шт.
  6. MAN TGA — 118 шт.
  7. Scania R-Series — 88 шт.
  8. Mercedes-Benz Actros — 51 шт.
  9. DAF CF — 49 шт.
  10. MAN TGS — 27 шт.
Также в Украине выросли продажи полуприцепов.
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По материалам:
mmr.ua
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