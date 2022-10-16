В Украине выросли продажи тягачей: Топ-10 моделей, которые покупали в сентябре — Finance.ua

В Украине выросли продажи тягачей: Топ-10 моделей, которые покупали в сентябре Сегодня 05:35 — Технологии&Авто

В сентябре 2022 года украинцы приобрели 4,4 тысячи новых и подержанных седельных тягачей. Это почти на 49% больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 17,5% больше, чем в августе текущего года.

По данным Института исследований авторынка, такой показатель рекордный не только за последние 12 месяцев, но и за многие годы наблюдений за автомобильным рынком Украины.

«Из-за смены логистических путей и временного ограничения работы морских портов спрос на автомобильные перевозки существенно возрос. Украинские логистические предприятия активно пополняют свой автопарк, ведь имеющегося подвижного состава не хватает», — говорится в исследовании.

Самые популярные модели седельных тягачей на внутреннем рынке по итогам сентября 2022 года:

DAF XF — 522 шт. Renault Magnum — 210 шт. MAN TGX — 190 шт. Volvo FH — 187 шт. Renault Premium — 141 шт. MAN TGA — 118 шт. Scania R-Series — 88 шт. Mercedes-Benz Actros — 51 шт. DAF CF — 49 шт. MAN TGS — 27 шт.

Также в Украине выросли продажи полуприцепов.

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