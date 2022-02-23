В Украине выросли объемы строительства: какие регионы застраиваются наиболее активно — Finance.ua

В Украине выросли объемы строительства: какие регионы застраиваются наиболее активно

Сегодня 21:01 — Недвижимость

В Украине выросли объемы строительства: какие регионы застраиваются наиболее активно, www.pexels.com

В 2021 году предприятия Украины значительно увеличили объемы строительства. Ориентировочная сумма работ составила около 254 миллиардов гривен. Индекс строительной продукции по сравнению с 2020 годом составляет более 105%.



Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

«На протяжении 2021 года строительная отрасль Украины сохраняла стабильные темпы роста объемов строительства. Следовательно, по сравнению с 2020 годом индекс строительной продукции вырос на 105,1%», — отметила Наталья Козловская.

Лидерами по темпам роста строительства стали 3 области — Тернопольская, Винницкая и Черкасская.

В частности, индекс строительной продукции (по сравнению с 2020 годом) в Тернопольской области составил 137,3%, Винницкой — 120,1%, Черкасской — 117,6%.

Объемы строительных работ в 2021 году увеличили предприятия 13 регионов.

На общую тенденцию в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем повлиял рост объемов строительства нежилых зданий на 79,9% и инженерных сооружений на 96,2%. Следовательно, по итогам года индекс строительства инженерных сооружений составил 60,3%, жилых зданий — 15,1% и нежилых — 24,6%.

Новое строительство и реконструкция составили 55% общего объема производимой продукции, а капитальный и текущий ремонты — 45% соответственно.

Предприятиями 8 регионов страны (Киева, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой и Донецкой областей) выполнено 76% общего объема строительства.

Справка Finance.ua:

в прошлом году цены на недвижимость в Украине достигли рекордных показателей;

как свидетельствуют данные ЛУН.Місто, средняя стоимость квадратного метра по состоянию на 1 февраля 2022 г. составила 22 000 грн, что на 800 грн больше январского ценника. Разница между средней ценой в столице и пригороде составляет 13 400 грн на каждом квадрате.

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