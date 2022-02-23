В Украине выросли объемы строительства: какие регионы застраиваются наиболее активно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Украине выросли объемы строительства: какие регионы застраиваются наиболее активно

Сегодня 21:01Недвижимость
21
В Украине выросли объемы строительства: какие регионы застраиваются наиболее активноВ Украине выросли объемы строительства: какие регионы застраиваются наиболее активно, www.pexels.com
В 2021 году предприятия Украины значительно увеличили объемы строительства. Ориентировочная сумма работ составила около 254 миллиардов гривен. Индекс строительной продукции по сравнению с 2020 годом составляет более 105%.
Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.
«На протяжении 2021 года строительная отрасль Украины сохраняла стабильные темпы роста объемов строительства. Следовательно, по сравнению с 2020 годом индекс строительной продукции вырос на 105,1%», — отметила Наталья Козловская.
Лидерами по темпам роста строительства стали 3 области — Тернопольская, Винницкая и Черкасская.
В частности, индекс строительной продукции (по сравнению с 2020 годом) в Тернопольской области составил 137,3%, Винницкой — 120,1%, Черкасской — 117,6%.
Объемы строительных работ в 2021 году увеличили предприятия 13 регионов.
Читайте также: Как менялась стоимость квартир в крупных городах в 2022 году (инфографика)
На общую тенденцию в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем повлиял рост объемов строительства нежилых зданий на 79,9% и инженерных сооружений на 96,2%. Следовательно, по итогам года индекс строительства инженерных сооружений составил 60,3%, жилых зданий — 15,1% и нежилых — 24,6%.
Новое строительство и реконструкция составили 55% общего объема производимой продукции, а капитальный и текущий ремонты — 45% соответственно.
Предприятиями 8 регионов страны (Киева, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой и Донецкой областей) выполнено 76% общего объема строительства.

Справка Finance.ua:

  • в прошлом году цены на недвижимость в Украине достигли рекордных показателей;
  • как свидетельствуют данные ЛУН.Місто, средняя стоимость квадратного метра по состоянию на 1 февраля 2022 г. составила 22 000 грн, что на 800 грн больше январского ценника. Разница между средней ценой в столице и пригороде составляет 13 400 грн на каждом квадрате.
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.