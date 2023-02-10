В Украине вырос средний размер декретной помощи — Finance.ua

В Украине вырос средний размер декретной помощи Сегодня 09:48 — Личные финансы

В Украине вырос средний размер декретной помощи

Среднедневная сумма выплат Фонда социального страхования Украины для беременных украинок за 2022 год увеличилась на 15,6% до 387,74 гривны.

Об этом сообщила пресс-служба правительственного поратла.

Так, каждый день пребывания в отпуске по беременности и родам оплачивается. Обычно декретный отпуск длится 126 календарных дней, каждый из которых финансируется в расчете на 100% среднего дохода работницы.

И, несмотря на вызовы в прошлом году, размер такой помощи продолжал расти: с 335,8 грн в 2021 году до 387,74 гривны в 2022 году.

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Средний размер помощи за весь декретный отпуск составил 45,5 тысячи гривен по итогам прошлого года — это на 5 тысяч больше, чем в 2021 году. А в декабре 2022 года средняя сумма декретной помощи выросла уже до 48,6 тысячи гривен.

В целом украинки получили около 5 миллиардов гривен декретных пособий в прошлом году — Фонд социального страхования Украины продолжал финансировать пособия даже для выехавших за границу работниц, с которыми приостановили трудовой договор на время военного положения.

Справка Finance.ua:

напомним, в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры;

(кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры; по закону Украины, когда у супругов больше трех детей, то им предоставляют статус многодетной семьи. Для таких категорий населения предусмотрены определенные льготы и соцвыплаты. Подробно о них рассказали здесь.



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