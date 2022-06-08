В Украине вырос спрос на электромобили: самые популярные модели — Finance.ua
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В Украине вырос спрос на электромобили: самые популярные модели

Сегодня 20:00Технологии&Авто
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В мае украинцы купили и зарегистрировали 1016 полностью электрических автомобилей (BEV), пишет ampercar.com.
Это самый лучший результат с начала 2022 года.
Как стало известно, доля новых моделей в этом количестве составляла 28% против 11% в прошлом году.
Основную массу зарегистрированных в мае электромобилей составили:
легковые автомобили — 984 шт. (новых — 287 шт., подержанных — 697 шт.). По сравнению с прошлогодним результатом регистрации легковых BEV в мае подскочили почти на 67%.
Самым популярным электромобилем на рынке Украины остается Nissan Leaf.
За пять месяцев 2022 года свою первую регистрацию в Украине прошли 3090 электромобилей, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Доля подержанной техники в этом количестве составляет 80%.
Лидером на рынке коммерческих электромобилей остается французская модель Renault Kangoo Z.E. — 77 регистраций.
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Напомним, создана технология, способная заряжать электромобили втрое быстрее.

Справка Finance.ua:

  • какие электромобили чаще всего покупают в мире: если смотреть на топ-20 самых популярных электромобилей в мире, то первое место достается Tesla Model Y, второе — Tesla Model 3, а на третьем разместился малыш Wuling Mini EV, который китайский концерн SAIC производит вместе с General Motors;
  • далее в списке следуют почти одни китайские электрокары и гибриды. Среди них встречается всего три исключения. На восьмой строчке разместился кроссовер Volkswagen ID.4, девятую занимает Hyundai Ioniq 5, а 17-м стал KIA EV6.

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По материалам: Finance.ua
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