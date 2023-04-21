В Украине выпустили современные автомобильные мастерские для коммунальщиков (фото) — Finance.ua

В Украине выпустили современные автомобильные мастерские для коммунальщиков (фото) Сегодня 06:17 — Фондовый рынок

В Украине выпустили современные автомобильные мастерские для коммунальщиков (фото)

Завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС изготовил и отгрузил заказчику три аварийных мастерских АО АМ-0102 на шасси DAYUN CGC1100.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.

Новые автомобили необходимы для предотвращения чрезвычайных ситуаций при прохождении отопительного сезона, для быстрой ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельных предприятия, которые расположены на значительном расстоянии друг от друга. Эти машины предназначены для доставки персонала и оборудования к местам проведения ремонтно-восстановительных работ.

«Автомобили оснащены современным оборудованием, благодаря чему коммунальщики смогут оперативно устранять порывы и другие аварии на теплосетях и сетях горячего водоснабжения», — сообщили на предприятии.

Базой для фургона стало шасси DAYUN CGC1100 колесной формулы 4×2. Автомобиль комплектуется дизельным двигателем Weichai WP4.1Q160E50 (Евро-5) объемом 4087 куб. см и 6-ти ступенчатой КПП Shaanxi Fast Gear. Мощность двигателя составляет 150 л.с. (110,5 кВт). В комплектации также использованы агрегаты известных мировых производителей Bosch, Wabco, ZF.

Напомним, на днях завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС выпустил мощный автогидроподъемник.

MMR По материалам:

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