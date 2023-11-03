В Украине выпустили новый 300-сильный самосвал (Фото) — Finance.ua

В Украине выпустили новый 300-сильный самосвал (Фото) Сегодня 05:40 — Фондовый рынок

В Украине выпустили новый 300-сильный самосвал (Фото)

Завод коммунальной техники «АЛЬФАТЭКС» изготовил и передал заказчику новую модель — самосвал АТВ-11/2 на базе DAYUN CGC1210. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

Надежный и мощный самосвал АТВ-11/2 (4×2) с трехсторонней разгрузкой и объемом платформы 13 куб. м легко справляется с погрузкой и перевозкой любых грузов.

Самосвальная надстройка базируется на новом среднетоннажном автомобиле DAYUN CGC1210. Первая партия шасси DAYUN CGC1210 была недавно изготовлена ​​с использованием самых современных технологий и материалов, гарантируя надежность и производительность.

Самосвал оснащен 300-сильным дизельным двигателем и коробкой передач FAST 9+1.

В комплектации также использованы агрегаты известных мировых производителей Bosch, Wabco, ZF.

В списке оснащения значатся кондиционер для комфорта в любую погоду, подушка безопасности, водительское пневмосиденье для комфортной поездки, электростеклоподъемники, круиз-контроль с управлением на руле, зеркала заднего вида с подогревом, а также современная аудиосистема с поддержкой Bluetooth.

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