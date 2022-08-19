В Украине выплатили первые 52 млн по программе «єРобота» — Finance.ua

В Украине выплатили первые 52 млн по программе «єРобота» Сегодня 20:45 — Казна и Политика

В Украине выплатили первые 52 млн по программе «єРобота»

Кабмин выплатил первые 52,7 млн грн микрогрантов по программе «єРобота».

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Программа „єРобота“ набирает обороты. Сегодня первые 52,7 млн грн микрогрантов для создания собственного дела были перечислены 227 получателям», — сообщил Шмыгаль.

В общей сложности, по его словам, верифицировано почти 5 тысяч заявлений на получение микрогрантов, из которых более 750 заявлений уже согласовано.

«Начало собственного микробизнеса — это создание сотен новых рабочих мест, налоги для громад и страны. Это новые продукты, сервисы и возможности», — подытожил премьер.

Справка Finance.ua:

«єРобота» — это шесть программ, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест;

ранее Кабинет Министров выделил 103 млн на гранты в поддержку бизнеса в рамках программы «єРобота».

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