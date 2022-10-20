В Украине выдали первый кредит по государственной ипотечной программе «єОселя» — Finance.ua

В Украине выдали первый кредит по государственной ипотечной программе «єОселя» Сегодня 20:45 — Личные финансы

В Украине выдали первый кредит по государственной ипотечной программе «єОселя»

В Украине выдан первый доступный ипотечный кредит под 3% годовых по новой государственной программе «єОселя». Ссуду сотруднице Национальной полиции Украины в Чернигове выдал Ощадбанк

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Отмечается, что кредит выдан на покупку однокомнатной квартиры в новостройке одного из застройщиков города.

«Далее все произошло быстро. После оформления заявки мне позвонили по телефону из Ощадбанка и пригласили для подписания договора. И вот я первая участница программы, — рассказывает Елена, первая заемщица по программе «єОселя».

«Мы первыми возобновили ипотечное кредитование во время войны и практически единственные среди украинских банков предоставляли гражданам кредиты на приобретение жилья в течение последних месяцев. Конечно, темпы кредитования совсем иные, чем до войны, но уверен, что с введением программы „єОселя“ таких кредитов станет больше», — отметил Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.

Напомним, 3 октября заработала новая государственная программа доступного кредитования для украинцев «єОселя».

В этом году благодаря государственной программе «єОселя» улучшить жилищные условия для себя и своей семьи смогут:

кадровые военнослужащие ВСУ, Национальная гвардия, работники других силовых ведомств, полицейские, а также члены их семей;

педагоги учебных заведений государственной или коммунальной формы собственности;

медицинские работники учреждений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;

ученые.

Сейчас «єОселя» работает в тестовом режиме. Продолжается ее техническая доработка для запуска в приложении «Дія».

Кредит предоставляется на срок от 1 до 20 лет для приобретения жилья в жилом доме квартирного типа. Собственный вклад — от 20% стоимости предмета ипотеки.

Программа доступной ипотеки «єОселя» реализуется через ПАО «Украинская финансовая жилищная компания» и Фонд развития предпринимательства.

Діло По материалам:

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