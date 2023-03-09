В Украине вводят новые требования к магазинам и супермаркетам — Finance.ua

В Украине вводят новые требования к магазинам и супермаркетам Сегодня 20:00 — Казна и Политика

В Кабмине установили сроки, до наступления которых торговцы должны обеспечить безналичные расчеты для потребителей в своих магазинах и пунктах предоставления услуг. Изменения будут внедряться в течение следующих трех лет.

Об этом сообщают в Госпродпотребслужбе.

Так, правительство утвердило постановление, согласно которому торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов:

с 1 января 2024 г. — в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек;

с 1 января 2025 г. — в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тыс. человек;

с 1 января 2026 г. — физические лица — предприниматели — плательщики единого налога первой группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственно выращенной или откормленной продукции.

Торговцы, работающие в районе проведения боевых действий или находящиеся во временной оккупации или окружении, в течение трех месяцев после прекращения проведения военных действий на таких территориях и/или деоккупации могут не осуществлять безналичные расчеты.

Следует заметить, что отказ в таком расчете за приобретенные товары и услуги свидетельствует об ограничении прав потребителя и является нарушением требований законодательства, за что предусмотрена ответственность.

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На пенсии По материалам:

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