В Украине вводят новые требования к магазинам и супермаркетам — Finance.ua
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В Украине вводят новые требования к магазинам и супермаркетам

Казна и Политика
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В Кабмине установили сроки, до наступления которых торговцы должны обеспечить безналичные расчеты для потребителей в своих магазинах и пунктах предоставления услуг. Изменения будут внедряться в течение следующих трех лет.
Об этом сообщают в Госпродпотребслужбе.
Так, правительство утвердило постановление, согласно которому торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов:
  • с 1 января 2024 г. — в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек;
  • с 1 января 2025 г. — в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тыс. человек;
  • с 1 января 2026 г. — физические лица — предприниматели — плательщики единого налога первой группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственно выращенной или откормленной продукции.
Торговцы, работающие в районе проведения боевых действий или находящиеся во временной оккупации или окружении, в течение трех месяцев после прекращения проведения военных действий на таких территориях и/или деоккупации могут не осуществлять безналичные расчеты.
Следует заметить, что отказ в таком расчете за приобретенные товары и услуги свидетельствует об ограничении прав потребителя и является нарушением требований законодательства, за что предусмотрена ответственность.
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