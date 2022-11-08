В Украине вводится новая форма декларации о доходах — Finance.ua

В Украине вводится новая форма декларации о доходах Сегодня 17:04 — Казна и Политика

В Украине вводится новая форма декларации о доходах

В Украине с 1 января 2023 года вводится новая форма декларации об имущественном положении и доходах. Изменения коснутся предпринимателей — им придется вносить больше данных.

Также для декларантов добавят инструкцию по заполнению. Об этом сообщила Государственная налоговая служба (ГНС) Украины.

Предприниматели получат два новых приложения к декларации о доходах. В них будут вноситься налоговые расчеты по отдельным налогам и видам деятельности:

Приложение Ф4 . Заполняется расчетом налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военному сбору, а также облагаемым налогом доходам от продажи недвижимого и/или движимого имущества в течение отчетного года.

. Заполняется расчетом налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военному сбору, а также облагаемым налогом доходам от продажи недвижимого и/или движимого имущества в течение отчетного года. Приложение МНО. Это расчет общего минимального налогового обязательства за отчетный год для ФЛП (физлиц-предпринимателей), являющихся владельцами или законными пользователями сельскохозяйственных земель. Не распространяется на тех, кто выбрал упрощенную систему налогообложения.

Такие изменения Министерство финансов приняло еще 17 мая 2022 года. Приказ ведомства вступит в силу с начала 2023 года.

Справка Finance.ua:

Приват24 добавил новый функционал для предпринимателей — уплату единого налога и других бюджетных платежей;

статус налогового резидента одной из стран ЕС может дорого обойтись украинским переселенцам, ведь со всех доходов им придется заплатить большие налоги. По сравнению со странами Западной Европы украинские ставки налогов средние.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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