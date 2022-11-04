В Украине вводится авансовый взнос по налогу на прибыль для обменников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине вводится авансовый взнос по налогу на прибыль для обменников

Казна и Политика
145
Верховная Рада приняла закон, которым вводится обязательная уплата авансового взноса по налогу на прибыль за каждый обменный пункт валют.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
«Рада приняла в целом закон (№ 7655) об обязательствах по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый обменный пункт валют. За — 249 депутатов», — написал Железняк.
Он отметил, что теперь каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос в размере трех минимальных зарплат за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; в размере одной минимальной зарплаты — в населенном пункте, численность которого менее 50 тыс. жителей.
Соответствующие изменения вступят в силу 1 января 2023 года.

Справка Finance.ua:

  • обменникам запретили размещать данные по курсам валют на улицах. Национальный банк Украины ужесточает требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, которые торгуют валютными ценностями в наличной форме (обмен валют).

Валютные обменники заставят работать по-другому

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.