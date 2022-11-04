В Украине вводится авансовый взнос по налогу на прибыль для обменников — Finance.ua

В Украине вводится авансовый взнос по налогу на прибыль для обменников Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла закон, которым вводится обязательная уплата авансового взноса по налогу на прибыль за каждый обменный пункт валют.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

«Рада приняла в целом закон (№ 7655) об обязательствах по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый обменный пункт валют. За — 249 депутатов», — написал Железняк.

Он отметил, что теперь каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос в размере трех минимальных зарплат за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; в размере одной минимальной зарплаты — в населенном пункте, численность которого менее 50 тыс. жителей.

Соответствующие изменения вступят в силу 1 января 2023 года.

Справка Finance.ua:

обменникам запретили размещать данные по курсам валют на улицах. Национальный банк Украины ужесточает требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, которые торгуют валютными ценностями в наличной форме (обмен валют).

УНІАН По материалам:

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