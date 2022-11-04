В Украине вводится авансовый взнос по налогу на прибыль для обменников — Finance.ua

В Украине вводится авансовый взнос по налогу на прибыль для обменников
Верховная Рада приняла закон, которым вводится обязательная уплата авансового взноса по налогу на прибыль за каждый обменный пункт валют.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
«Рада приняла в целом закон (№ 7655) об обязательствах по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый обменный пункт валют. За — 249 депутатов», — написал Железняк.
Он отметил, что теперь каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос в размере трех минимальных зарплат за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; в размере одной минимальной зарплаты — в населенном пункте, численность которого менее 50 тыс. жителей.
Соответствующие изменения вступят в силу 1 января 2023 года.
Справка Finance.ua:
- обменникам запретили размещать данные по курсам валют на улицах. Национальный банк Украины ужесточает требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, которые торгуют валютными ценностями в наличной форме (обмен валют).
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