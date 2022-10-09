В Украине ввели государственное регулирование цен на лекарства — что это значит Сегодня 18:12 — Личные финансы

В Украине ввели государственное регулирование цен на лекарства — что это значит

В Украине ввели государственное регулирование цен «путем установления предельных оптово-отпускных на основе референтного ценообразования» на лекарства, зарегистрированные в стране.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кабмин ввел предельные оптовые цены на лекарства, деньги на закупку которых идут из бюджета. Также постановление распространяется на медикаменты, входящие в Национальный перечень лекарственных средств и по которым провели государственную оценку медицинских технологий.

Реферирование цен должно положительно повлиять на больницы, в частности, будут уменьшены расходы на закупку необходимых лекарственных средств. Также это положительно повлияет на доступ украинцев к эффективным препаратам. Большинство больниц будут способны заказывать все необходимые лекарства в больших объемах, чтобы обеспечить качественное лечение пациентов.

Камбин утверждает, что с начала войны россии против Украины рост цен на лекарственные средства иногда необоснован. Поэтому было принято решение о расширении действующего механизма референтного ценообразования.

Подытоживая, на лекарства, входящие в Национальный перечень лекарственных средств, установят фиксированную оптовую цену, что позволит больницам использовать такие препараты, не тратя все заложенные в бюджет средства.

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Pro Гроші По материалам:

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