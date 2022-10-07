В Украине введут режим экономии отопления, как в Европе — Ассоциация городов — Finance.ua
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В Украине введут режим экономии отопления, как в Европе — Ассоциация городов

Энергетика
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В Украине введут режим экономии отопления, как в Европе — Ассоциация городов
В Украине введут режим экономии отопления, как в Европе — Ассоциация городов
Кабмин снизил на 10% объем потребления газа муниципалитетами. В Украине будет введен режим экономии отопления, чтобы пережить эту сложную зиму.
Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан в эфире телеканала «Эспрессо».
«Это будет очень сложный отопительный сезон, здесь объективно понятно. И вы знаете, что принято постановление Кабинета Министров, предусматривающее уменьшение на 10% объемов потребления газа муниципалитетами, которые доведут соответственно это решение предприятиям и электроснабжениям».
То есть у нас в стране будет введен режим экономии, как это делается в других странах Европы. Поэтому, конечно, профильное Министерство обратилось ко всем жителям, даже сделали информационные плакаты с предложением провести элементарные мероприятия утепления и бережно относиться к использованию тепла", — отметил он.
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По словам Слобожана, муниципалитеты готовы к экономии газа, многие города подготовились к отопительному сезону, который ожидается с 15 октября.
«Муниципалитеты в случае экономии готовы, технологически уже ряд городов заявил 100% готовность к отопительному сезону, ждем теперь температурного режима. Соответственно, если три дня температура держится 8°C и ниже, то должно быть включено отопление. Хотя уже есть информация о том, что в учреждениях социальной сферы, например на Западе Украины, что касается медицинских учреждений, то включалось отопление, когда был неблагоприятный температурный режим. А так ожидаем с 15 октября начала отопительного сезона, в первую очередь будут включаться заведения социальной структуры и затем, соответственно, жилой фонд», — подытожил исполнительный директор.

Отопительный сезон 2022-2023

В Украине отопительный сезон этой зимой станет самым сложным в истории страны. Ожидается, что могут возникнуть проблемы из-за ракетных ударов россии по объектам критической инфраструктуры.
Угля и газа для отопления Украины хватает. Кроме того, накапливают альтернативные виды отопления, такие как древесина. Для защиты электростанций местные власти закупают дополнительные генераторы.
Украинцам пообещали, что получатели субсидий на отопление в прошлом году получат их и в этом году. Тарифы на тепло к весне повышать не будут. Они составят 7,4 грн за кубометр до конца отопительного сезона.
По материалам:
УНІАН
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