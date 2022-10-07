В Украине введут режим экономии отопления, как в Европе — Ассоциация городов Сегодня 15:49 — Энергетика

В Украине введут режим экономии отопления, как в Европе — Ассоциация городов

Кабмин снизил на 10% объем потребления газа муниципалитетами. В Украине будет введен режим экономии отопления, чтобы пережить эту сложную зиму.

Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан в эфире телеканала «Эспрессо».

«Это будет очень сложный отопительный сезон, здесь объективно понятно. И вы знаете, что принято постановление Кабинета Министров, предусматривающее уменьшение на 10% объемов потребления газа муниципалитетами, которые доведут соответственно это решение предприятиям и электроснабжениям».

То есть у нас в стране будет введен режим экономии, как это делается в других странах Европы. Поэтому, конечно, профильное Министерство обратилось ко всем жителям, даже сделали информационные плакаты с предложением провести элементарные мероприятия утепления и бережно относиться к использованию тепла", — отметил он.

Читайте также Швейцария сократила потребление газа на 20%

По словам Слобожана, муниципалитеты готовы к экономии газа, многие города подготовились к отопительному сезону, который ожидается с 15 октября.

«Муниципалитеты в случае экономии готовы, технологически уже ряд городов заявил 100% готовность к отопительному сезону, ждем теперь температурного режима. Соответственно, если три дня температура держится 8°C и ниже, то должно быть включено отопление. Хотя уже есть информация о том, что в учреждениях социальной сферы, например на Западе Украины, что касается медицинских учреждений, то включалось отопление, когда был неблагоприятный температурный режим. А так ожидаем с 15 октября начала отопительного сезона, в первую очередь будут включаться заведения социальной структуры и затем, соответственно, жилой фонд», — подытожил исполнительный директор.

Отопительный сезон 2022-2023

В Украине отопительный сезон этой зимой станет самым сложным в истории страны. Ожидается, что могут возникнуть проблемы из-за ракетных ударов россии по объектам критической инфраструктуры.

Угля и газа для отопления Украины хватает. Кроме того, накапливают альтернативные виды отопления, такие как древесина. Для защиты электростанций местные власти закупают дополнительные генераторы.

Украинцам пообещали, что получатели субсидий на отопление в прошлом году получат их и в этом году. Тарифы на тепло к весне повышать не будут. Они составят 7,4 грн за кубометр до конца отопительного сезона.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.