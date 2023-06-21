В Украине введут акцизные марки нового образца — как это будет происходить — Finance.ua
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В Украине введут акцизные марки нового образца — как это будет происходить

Казна и Политика
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В Украине введут акцизные марки нового образца — как это будет происходить
В Украине введут акцизные марки нового образца — как это будет происходить
Кабинет Министров решил изменить акцизную маркировку алкоголя, табака, сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
Соответствующее постановление КМУ № 618 было принято 19 июня.
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Документ утверждает новые образцы марок акцизного налога для:
  • алкогольных напитков отечественного и импортного производства;
  • табачных изделий и табакосодержащих изделий для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением;
  • жидкостей, используемых в электронных сигаретах, отечественном и импортном производстве.
Обеспечить изготовление и продажу с 25 августа акцизных марок нового образца для данной продукции Кабмин поручил Государственной налоговой службе.
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Продажа акцизных марок старого образца прекращается с 1 сентября, а до 31 января 2024 г. они должны быть уничтожены.
Государственному предприятию Полиграфический комбинат Украины по изготовлению ценных бумаг поручено обеспечить до 31 января 2024 года изготовление, бесплатный обмен и доставку продавцу марок акцизного налога нового образца. Предприятие также обязали до 31 января уничтожить возвращенные марки акцизного налога предыдущего образца.
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Кабмин также обязал Полиграфкомбинат Украина предусмотреть в бюджете на 2024 год расходы, связанные с уничтожением марок акцизного налога старых образцов и изготовлением, бесплатным обменом и доставкой продавцу марок акцизного налога нового образца.
Постановление КМУ вступит в силу с 1 июля 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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