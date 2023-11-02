В Украине введены новые правила экспорта агропродукции в условиях военного положения — Finance.ua

В Украине введены новые правила экспорта агропродукции в условиях военного положения Сегодня 09:30 — Казна и Политика

В Украине введены новые правила экспорта агропродукции в условиях военного положения

Правительство одобрило постановление № 1132 «О реализации экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

Документ меняет правила экспорта аграрной продукции. Новые правила должны исключить злоупотребления и нарушения законодательства при экспорте агропродукции. А также защитить права агропредпринимателей, которые соблюдают законодательство относительно экспорта.

Будет сформирован список верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, осуществляющих экспорт товаров. В частности, зерновых, масличных и продуктов переработки.

Предприниматель для включения в список экспортеров должен соответствовать 4 критериям:

Быть плательщиком НДС на момент подачи заявки на экспорт и по состоянию на 23 февраля 2022 года. Не иметь налогового долга по возврату валютной выручки. В отношении предпринимателя не составлялся акт ГНС об отсутствии по месту юридической регистрации при проверке соблюдения валютного законодательства. Предприниматель имеет документальное подтверждение от банка, с которым работает, что с 23 февраля 2022 года по 27 октября 2023 года он провел хотя бы одну успешную экспортную операцию, по которой был возврат валютной выручки.

Для включения в перечень верифицированных экспортеров предприниматель, во-первых, должен зарегистрироваться в ГАР, если он там еще не зарегистрирован. Во-вторых, получить письмо-подтверждение из банка о проведении успешной экспортной операции. И третьим шагом — подать заявку в ГАР, где указать код плательщика НДС и добавить скан-копию письма из банка.

Решение о включении в список экспортеров будет принято в течение 3 рабочих дней после подачи заявки.

Обновление сведений об агропредпринимателях, включенных в перечень верифицированных субъектов, будет осуществляться ежедневно.

Постановление вступает в силу 10 ноября. До того времени таможня осуществляет оформление экспорта по привычным процедурам, которые действовали сегодня.

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