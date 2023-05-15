В Украине введена процедура технической инвентаризации недвижимости — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине введена процедура технической инвентаризации недвижимости

Недвижимость
50
Введена процедура проведения технической инвентаризации недвижимого имущества. Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров.
Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Вводятся четкие правила формирования технических паспортов и других документов недвижимости. Перед принятием решения документ был вынесен на обсуждение общественности — замечания и пожелания высказали ассоциации местного самоуправления.
«Прозрачная, понятная система в сфере строительства — приоритет Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры. Разработать процедуру технической инвентаризации Украина начала еще несколько лет назад.
Многие факторы тормозили этот процесс, в частности пандемия коронавируса, а затем и полномасштабное вторжение россии. Но нам удалось довести дело до логического финала. Постановление Правительства минимизирует коррупционные схемы в строительной сфере и помешает дельцам нагреть руки на важных для рядовых украинцев документах", — подчеркнула заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская.
Читайте также
Документооборот будет осуществляться в Единой государственной электронной системе в сфере строительства, поэтому будет прозрачным и исключит возможность стороннего вмешательства. Цифровизация процессов, касающихся строительства, особенно важна сейчас, когда государство начало прием документов для восстановления жилья в рамках государственных программ.
В частности, для участия в программе єВідновлення. Четкая процедура технической инвентаризации также упростит коммуникацию между физическими, юридическими лицами и органами государственной и местной власти.

єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имуществ

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.