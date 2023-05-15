В Украине введена процедура технической инвентаризации недвижимости — Finance.ua

В Украине введена процедура технической инвентаризации недвижимости Сегодня 12:04 — Недвижимость

Введена процедура проведения технической инвентаризации недвижимого имущества. Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров.

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Вводятся четкие правила формирования технических паспортов и других документов недвижимости. Перед принятием решения документ был вынесен на обсуждение общественности — замечания и пожелания высказали ассоциации местного самоуправления.

«Прозрачная, понятная система в сфере строительства — приоритет Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры. Разработать процедуру технической инвентаризации Украина начала еще несколько лет назад.

Многие факторы тормозили этот процесс, в частности пандемия коронавируса, а затем и полномасштабное вторжение россии. Но нам удалось довести дело до логического финала. Постановление Правительства минимизирует коррупционные схемы в строительной сфере и помешает дельцам нагреть руки на важных для рядовых украинцев документах", — подчеркнула заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская.

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Документооборот будет осуществляться в Единой государственной электронной системе в сфере строительства, поэтому будет прозрачным и исключит возможность стороннего вмешательства. Цифровизация процессов, касающихся строительства, особенно важна сейчас, когда государство начало прием документов для восстановления жилья в рамках государственных программ.

В частности, для участия в программе єВідновлення. Четкая процедура технической инвентаризации также упростит коммуникацию между физическими, юридическими лицами и органами государственной и местной власти.

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