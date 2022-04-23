В Украине введена государственная регистрация договоров об использовании земель — Finance.ua

В Украине введена государственная регистрация договоров об использовании земель

Сегодня 20:05 — Личные финансы

В условиях военного положения функционирование Государственного реестра вещных прав ограничено. Поэтому вместо государственной регистрации прав введена государственная регистрация договоров об использовании земель.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, комментируя Закон о продовольственной безопасности в условиях военного положения (№ 2145-IX).

Отмечается, что государственную регистрацию таких договоров проводят районные военные администрации в Книге государственной регистрации землевладений и землепользований в условиях военного положения. Права аренды и другие права на землю возникают с момента проведения государственной регистрации соответствующих договоров.

Договор аренды земли предусматривает следующие условия:

срок аренды земли по таким договорам не может превышать одного года. Требования по минимальному сроку договора аренды земли в 7 лет к таким договорам не применяются;

размер арендной платы не может превышать 8% нормативной денежной оценки земельного участка, определяемого от средней нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области;



он не может быть возобновлен, заключен на новый срок и прекращается с истечением срока, на который он заключен — через 1 год;



исключительно электронная форма договора с заверением электронными подписями сторон;



земельные торги по передаче земельного участка в аренду не проводятся.



В документе говорится, что арендаторы/суборендари земельных участков с/х назначения всех форм собственности могут передавать на срок до одного года принадлежащее им право аренды/субаренды другому лицу для использования земельного участка по целевому назначению.

В договоре о передаче права землепользования указываются: стороны договора, право передаваемого землепользования, площадь земельного участка, а также кадастровый номер такого земельного участка (при наличии), целевое назначение земельного участка с/х назначения, срок, на который передается право аренды или право субаренды земли (в пределах 1 года с датой окончания действия договора).

Арендатор земельного участка по такому договору не имеет права на:

компенсацию собственных расходов по улучшению земельного участка;

возобновление договора аренды земли, заключение договора аренды земли на новый срок с использованием преимущественного права арендатора;



передачу земельного участка в субаренду;



установление земельного сервитута;



изменение угодий земельного участка;



строительство на земельном участке объектов недвижимого имущества (построек, сооружений);



закладку на земельном участке многолетних насаждений;



преимущественное право на покупку арендованного земельного участка в случае его продажи;



отчуждение, передачу в залог (ипотеку) права пользования земельным участком;



разделение земельного участка, объединение его с другим земельным участком;



использование для собственных нужд имеющихся на земельном участке общераспространенных полезных ископаемых, торфа, леса, водных объектов, а также других полезных свойств земли;



изменение целевого назначения земельного участка.



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