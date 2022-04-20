В Украине введена государственная регистрация договоров об использовании земель — Finance.ua

В Украине введена государственная регистрация договоров об использовании земель

Сегодня 14:15 — Аграрный рынок

В условиях военного положения функционирование Государственного реестра вещных прав ограничено. Поэтому вместо государственной регистрации прав введена государственная регистрация договоров об использовании земель.

Об этом сообщает прессслужба Минагрополитики, комментируя Закон о продовольственной безопасности в условиях военного положения № 2145-IX.

Отмечается, что государственную регистрацию таких договоров проводят районные военные администрации в Книге государственной регистрации землевладений и землепользований в условиях военного положения. Права аренды и другие права на землю возникают с момента проведения государственной регистрации соответствующих договоров.

Договор аренды земли предусматривает следующие условия:

1) срок аренды земли по таким договорам не может превышать одного года. Требования по минимальному сроку договора аренды земли в 7 лет к таким договорам не применяются;

2) размер арендной платы не может превышать 8% нормативной денежной оценки земельного участка, определяемого от средней нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области;

3) он не может быть восстановлен, заключен на новый срок и прекращается с истечением срока, на который он заключен — через 1 год;

4) исключительно электронная форма договора с удостоверением электронными подписями сторон;

5) земельные торги по передаче земельного участка в аренду не проводятся.

В документе говорится, что арендаторы/суборендари земельных участков с/х назначения всех форм собственности могут передавать на срок до одного года принадлежащее им право аренды/субаренды другому лицу для использования земельного участка по целевому назначению.

В таком договоре о передаче права землепользования указываются: стороны договора; право передаваемого землепользования; площадь земельного участка, а также кадастровый номер такого земельного участка (при наличии); целевое назначение земельного участка с/х назначения; срок, на который передается право аренды или субаренды земли (не более 1 года с датой окончания действия договора).

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