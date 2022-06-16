В Украине вступил в силу закон об отсрочке от мобилизации еще одной категории мужчин — Finance.ua

В Украине вступил в силу закон об отсрочке от мобилизации еще одной категории мужчин

Сегодня 09:17 — Казна и Политика

В Украине вступил в силу закон об отсрочке от мобилизации еще одной категории мужчин

В Украине вступил в силу закон, приравнивающий права учащихся и преподавателей профессионально-технических учебных заведений к правам студентов и преподавателей вузов.

Речь идет о законе № 7272 , который Верховная Рада приняла в начале апреля. Благодаря ему еще одна часть мужского населения временно освобождена от мобилизации.

Теперь учащиеся и преподаватели ПТУ получили право на отсрочку от призыва на военную службу и могут продолжать обучение. Ранее такие права были только у студентов и преподавателей высших учебных заведений.

В общем, призыву во время всеобщей мобилизации не подлежат мужчины, которые:

получают профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование,

ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования,

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень,

педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования.

Есть исключения: кого не освободят от призыва

Не всем студентам и преподавателям профессионально-технического образования дали право на получение отсрочки. Обратите внимание, что отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся дневной или дуальной формы обучения.

Что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для которых преподавательская деятельность в ПТУ — основное место работы и они получают там не менее 0,75 ставки.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что «вопрос мобилизации напрямую зависит от ситуации на фронте». Точное количество людей, которых еще предстоит мобилизовать, она не назвала, но отметила, что речь идет о сотнях тысяч. Между тем, вопрос о мобилизации женщин сейчас не стоит.

Также напомним, что вручение повестки не обязательно подразумевает, что человек сразу попадет на фронт. Прежде всего, ему следует явиться в военкомат для уточнения данных. Тех, кто не служил, могут направлять в учебные центры, а тех, кто проходил службу — в воинские части.

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