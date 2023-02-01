В Украине возобновляют оплату «зеленого тарифа» владельцам солнечных батарей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине возобновляют оплату «зеленого тарифа» владельцам солнечных батарей

Энергетика
76
Государство возобновляет полную оплату «зеленого тарифа» владельцам домашних солнечных электростанций за произведенное электричество, которое отменили в начале войны.
Об этом в эфире марафона сказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.
Он отметил, что 30 января регулятор принял решение об отмене постановления, которое на период действия военного времени позволяло производить только частичные расчеты с владельцами домашних солнечных электростанций.
«Вчера мы приняли решение возобновить эти оплаты. Комиссия включила в тариф НЭК „Укрэнерго“ в полном объеме средства на это», — сказал Ущаповский.
По его словам, таким образом государство хочет стимулировать владельцев домашних СЭС производить больше электроэнергии на фоне ее дефицита в стране.
«Таким образом будем развивать малые системы распределения. Мы очень нуждаемся в генерации», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • 25 апреля 2019 г. Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривавший переход от «зеленого» тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года;
  • принятый закон ограничивал с 2020 года установку домашних солнечных станций мощностью до 50 кВт на земле с правом получать «зеленый» тариф за отпущенную в сеть электроэнергию. Станции такого размера можно устанавливать только на крышах или фасадах капитальных сооружений.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.