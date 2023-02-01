В Украине возобновляют оплату «зеленого тарифа» владельцам солнечных батарей — Finance.ua

В Украине возобновляют оплату «зеленого тарифа» владельцам солнечных батарей Сегодня 10:35 — Энергетика

Государство возобновляет полную оплату «зеленого тарифа» владельцам домашних солнечных электростанций за произведенное электричество, которое отменили в начале войны.

Об этом в эфире марафона сказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

Он отметил, что 30 января регулятор принял решение об отмене постановления, которое на период действия военного времени позволяло производить только частичные расчеты с владельцами домашних солнечных электростанций.

«Вчера мы приняли решение возобновить эти оплаты. Комиссия включила в тариф НЭК „Укрэнерго“ в полном объеме средства на это», — сказал Ущаповский.

По его словам, таким образом государство хочет стимулировать владельцев домашних СЭС производить больше электроэнергии на фоне ее дефицита в стране.

«Таким образом будем развивать малые системы распределения. Мы очень нуждаемся в генерации», — добавил он.

Справка Finance.ua:

25 апреля 2019 г. Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривавший переход от «зеленого» тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года;

принятый закон ограничивал с 2020 года установку домашних солнечных станций мощностью до 50 кВт на земле с правом получать «зеленый» тариф за отпущенную в сеть электроэнергию. Станции такого размера можно устанавливать только на крышах или фасадах капитальных сооружений.

Укрінформ По материалам:

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