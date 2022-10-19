В Украине возобновлено оформление аренды земли — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине возобновлено оформление аренды земли

Личные финансы
21
В Украине возобновлено оформление аренды земли
В Украине возобновлено оформление аренды земли
Верховная Рада окончательно приняла законопроект № 7636 о возобновлении оформления аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, передает УНН.
Что это даст? Принятие законопроекта предполагает восстановление системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Читайте также
«С начала военных действий в Украине был приостановлен ряд процессов по регистрации земельных участков. Это была вынужденная мера, чтобы предотвратить злоупотребления, манипуляции или рейдерские захваты земли», — сообщила Шуляк.
То есть документ возвращает регистрацию прав аренды земель в Госгеокадастре и Госреестре прав на недвижимое имущество, возобновляет торги на передачу в пользование участков государственной и коммунальной формы собственности.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.