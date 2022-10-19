В Украине возобновлено оформление аренды земли — Finance.ua

В Украине возобновлено оформление аренды земли Сегодня 17:41 — Личные финансы

В Украине возобновлено оформление аренды земли

Верховная Рада окончательно приняла законопроект № 7636 о возобновлении оформления аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, передает УНН.

Что это даст? Принятие законопроекта предполагает восстановление системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения.

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«С начала военных действий в Украине был приостановлен ряд процессов по регистрации земельных участков. Это была вынужденная мера, чтобы предотвратить злоупотребления, манипуляции или рейдерские захваты земли», — сообщила Шуляк.

То есть документ возвращает регистрацию прав аренды земель в Госгеокадастре и Госреестре прав на недвижимое имущество, возобновляет торги на передачу в пользование участков государственной и коммунальной формы собственности.

УНН По материалам:

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