В Украине возобновили практический экзамен для водителей на «права» категории «В» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Украине возобновили практический экзамен для водителей на «права» категории «В»

Сегодня 10:06Личные финансы
70
В Украине возобновили практический экзамен для водителей на «права» категории «В»В Украине возобновили практический экзамен для водителей на «права» категории «В»
Сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена на категорию «В», все маршруты согласованы с военными государственными администрациями.
Об этом сообщает МВД в Telegram.
«Сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена на категорию „В“. Главный сервисный центр МВД согласовал все маршруты с военными государственными администрациями», — сказано в сообщении.
Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый проинформировал, что процедура сдачи практических экзаменов в период действия военного положения упрощена в один этап:
  • на дорогах общего пользования — для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E;
  • на автоплощадке — A1, A и B1.
Запись на практический экзамен будет проводиться по личному обращению гражданина или по номерам телефонов избранного сервисного центра МВД, указанным на информационном портале.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров установил, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В. Таким образом, водителям разрешено управлять грузовиками;
  • автострахование в Европе для украинцев: где сэкономить

Автогражданка онлайн на Finance.ua

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.