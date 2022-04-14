В Украине возобновили практический экзамен для водителей на «права» категории «В» — Finance.ua

«Сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена на категорию „В“. Главный сервисный центр МВД согласовал все маршруты с военными государственными администрациями», — сказано в сообщении.
Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый проинформировал, что процедура сдачи практических экзаменов в период действия военного положения упрощена в один этап:
на дорогах общего пользования — для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E;
на автоплощадке — A1, A и B1.
Запись на практический экзамен будет проводиться по личному обращению гражданина или по номерам телефонов избранного сервисного центра МВД, указанным на информационном портале.
Справка Finance.ua:
Кабинет Министров установил, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В. Таким образом, водителям разрешено управлять грузовиками;