В Украине возобновили практический экзамен для водителей на «права» категории «В» — Finance.ua

В Украине возобновили практический экзамен для водителей на «права» категории «В»

Сегодня 10:06 — Личные финансы

В Украине возобновили практический экзамен для водителей на «права» категории «В»

Сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена на категорию «В», все маршруты согласованы с военными государственными администрациями.

Об этом сообщает МВД в Telegram

«Сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена на категорию „В“. Главный сервисный центр МВД согласовал все маршруты с военными государственными администрациями», — сказано в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый проинформировал, что процедура сдачи практических экзаменов в период действия военного положения упрощена в один этап:

на дорогах общего пользования — для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E;

на автоплощадке — A1, A и B1.

Запись на практический экзамен будет проводиться по личному обращению гражданина или по номерам телефонов избранного сервисного центра МВД, указанным на информационном портале

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров установил, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В. Таким образом, водителям разрешено управлять грузовиками;

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