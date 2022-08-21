В Украине возобновил работу онлайн-сервис выбора номеров авто: как им воспользоваться — Finance.ua

В Украине возобновил работу онлайн-сервис выбора номеров авто: как им воспользоваться Сегодня 18:12 — Личные финансы

В Украине возобновил работу онлайн-сервис выбора номеров авто: как им воспользоваться

Сервисные центры МВД постепенно возвращают услуги, приостановленные во время войны. В частности, МВД возобновил сервис « Наличие номерных знаков ». Водителям доступен выбор как платных, так и бесплатных номерных знаков.

Об этом сообщает сайт Главного сервисного центра МВД.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Богдана Драпятого, для выбора и оформления номерных знаков никаких посредников не требуется.

Как найти номер своей мечты? Есть два алгоритма поиска:

наличие в области;

числовая комбинация.

Выбрав первый критерий, можно просмотреть свободные номерные знаки в сервисных центрах МВД и ЦПАУ в конкретном регионе. При этом получить информацию о стоимости знака и месте его нахождения.

Второй критерий позволяет самостоятельно указать желаемую комбинацию цифр. Проверка осуществляется среди всех сервисных центров МВД и ЦНАП, а результат (о наличии номера) появляется на экране.

Важно, что цена за платные номерные знаки указана на сайте без учета налога на добавленную стоимость 20% и стоимости спецпродукции.

Список актуальных номеров автоматически обновляется в режиме реального времени. Это означает, что после того, как ваш номерной знак закрепится за вашим транспортным средством в сервисном центре МВД, он автоматически перестанет отображаться в онлайн-сервисе.

Пока в функционале нет бронирования. Поэтому, прежде чем отправиться регистрировать авто, лучше выбрать сразу несколько вариантов номерных знаков.

«Министерство внутренних дел Украины готовит проекты нормативных актов, которые урегулируют возможность бронирования номерных знаков онлайн», — добавил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

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