В Украине во время войны растет автопроизводство — Finance.ua

В Украине во время войны растет автопроизводство Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

В Украине во время войны растет автопроизводство

За октябрь в Украине выпустили 241 легковой автомобиль. Все машины собраны на одном предприятии — заводе «Еврокар» в Закарпатье.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Объемы производства легковых автомобилей на «Еврокаре» сразу в 2,6 раза превышают показатель октября 2021 года. На предприятии осуществляется сборка нескольких моделей Skoda — флагманской модели Superb, а также кроссоверов Kodiaq и Karoq.

«Еврокар» пока единственный автозавод, возобновивший работу в 2022 году во время войны, был запущен в июне, а до этого в цехах был обустроен центр для вынужденных переселенцев. Другие предприятия отрасли сейчас простаивают.

За 10 месяцев 2022 года украинские автозаводы выпустили 1756 легковых авто. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но следует учитывать, что в течение нескольких месяцев в Украине вообще не делали авто.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.