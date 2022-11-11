В Украине во время войны растет автопроизводство — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине во время войны растет автопроизводство

Технологии&Авто
46
В Украине во время войны растет автопроизводство
В Украине во время войны растет автопроизводство
За октябрь в Украине выпустили 241 легковой автомобиль. Все машины собраны на одном предприятии — заводе «Еврокар» в Закарпатье.
Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Объемы производства легковых автомобилей на «Еврокаре» сразу в 2,6 раза превышают показатель октября 2021 года. На предприятии осуществляется сборка нескольких моделей Skoda — флагманской модели Superb, а также кроссоверов Kodiaq и Karoq.
«Еврокар» пока единственный автозавод, возобновивший работу в 2022 году во время войны, был запущен в июне, а до этого в цехах был обустроен центр для вынужденных переселенцев. Другие предприятия отрасли сейчас простаивают.
За 10 месяцев 2022 года украинские автозаводы выпустили 1756 легковых авто. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но следует учитывать, что в течение нескольких месяцев в Украине вообще не делали авто.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.