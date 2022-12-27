В Украине включили в сеть блок на одной из тепловых электростанций — Finance.ua

В Украине включили в сеть блок на одной из тепловых электростанций Сегодня 13:33 — Энергетика

В Украине после аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, которая пострадала во время одной из последних российских ракетных атак.

Об этом сообщает пресс-служба « Укрэнерго ».

«Дефицит мощности в системе несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций», — говорится в сообщении.

В то же время имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране, потому что в энергосистеме увеличился и уровень потребления.

«Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности», — отметили в пресс-службе.

В этой связи всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.

Также в «Укрэнерго» напомнили, что энергосистема страны пережила 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА врага и все еще требует значительных ресурсов и времени на восстановление. Ремонтные бригады работают круглосуточно. Запитаны все объекты критической инфраструктуры.

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