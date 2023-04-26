В Украине вдвое уменьшилось количество штрафов с камер автофиксации — Finance.ua

В Украине вдвое уменьшилось количество штрафов с камер автофиксации Сегодня 19:14 — Технологии&Авто

В 2022 году камерами автофиксации было обнаружено более 2085203 нарушений ПДД. Только за нарушения, зафиксированные камерами автофиксации с мая, когда камеры возобновили свою работу, водителям нужно будет оплатить более 382 млн грн.

С 1 февраля 2023 10% штрафов с камер автофиксации будут поступать в местные бюджеты общин, на территории которых произошло правонарушение, а не на один общий счет, как ранее, пишет autoconsulting.com.ua

2 081 073 постановления о штрафах за нарушения ПДД, обнаруженные камерами автофиксации, вынесены в 2022 году. Всего за штрафы за период после возобновления работы камер (с мая по декабрь прошлого года) водители оплатили более 382,8 млн грн. К сожалению, информацию о количестве уплаченных штрафов за период до большого вторжения в Департамент патрульной полиции Национальной полиции Украины предоставить не смогли.

В целом, системой автофиксации было засвидетельствовано почти вдвое меньше нарушений, чем в 2021 году. Однако следует отметить, что с первых дней большой войны и до середины мая камеры не работали.

32% нарушений камеры зафиксировали сразу после возобновления работы в начале лета (июнь-июль). В среднем за месяц фиксировалось более 300 тысяч постановлений.

Вопреки ожиданиям российской пропаганды, блэкауты не привели к увеличению нарушений на дорогах. Месяцы наиболее активных обстрелов гражданской инфраструктуры — ноябрь и декабрь — оказались «тихими». Так, около 90 тысяч нарушений ПДД было зафиксировано в ноябре — это в 3,5 раза меньше, чем в начале лета после восстановления работы камер. В декабре количество постановлений уменьшилось еще на треть — до 64 тысяч. В среднем за июнь-октябрь выписывалось 260 тысяч постановлений.

Для сравнения, в 2021 году пиковыми месяцами были сентябрь и октябрь — более 400 тысяч постановлений в месяц. Если в первом полугодии 2021 года среднее количество постановлений составляло 110 тысяч, то во втором полугодии эта цифра увеличилась почти втрое — до 320 тысяч постановлений в месяц.

До недавнего времени все штрафы, начисленные системой автофиксации, выплачивались на один счет и шли в общий бюджет. Однако в связи с изменениями в Бюджетный кодекс Украины правила изменились: с 1 февраля, в рамках продолжения реформы децентрализации, 10% штрафов с камер автофиксации будут поступать в местные бюджеты общин, на территории которых произошло правонарушение, а не на один общий счет, как раньше. Ранее местные общины получали лишь 0,5% от таких штрафов, а остальные шли в госбюджет.

MMR По материалам:

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