В Украине в ближайшее время представят проект электронной очереди на границе — Шмыгаль Сегодня 19:13 — Казна и Политика

Министерство инфраструктуры в ближайшее время представит проект электронной очереди на границе.

Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы движемся в сторону цифрового государства с максимально удобными сервисами для людей и бизнеса, поэтому этот вопрос не может и не будет больше откладываться», — заявил премьер.

Он отметил, что изменения на таможне — это один из самых больших запросов, которые есть среди населения и бизнеса на протяжении последних 30 лет. По его словам, еще до масштабного российского вторжения правительство сформировало комплексную дорожную карту по реформированию таможни, и сейчас продолжает ее активное внедрение.

Среди шагов в этом направлении — расширение пунктов пропуска в рамках проекта «Открытая граница» и создание современных сервисных зон у границы для грузовых автомобилей и их водителей.

«Сегодня на пограничном пункте пропуска „Краковец-Корчова“ запускаем совершенно новый автобусный терминал, способный обрабатывать от 30 автобусов в сутки. Делаем все, чтобы пересечение границы было комфортным и удобным», — говорит Шмыгаль.

Слово і Діло По материалам:

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