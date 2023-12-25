В Украине увеличивается спрос на автобусы: ТОП-3 лидеров — Finance.ua
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В Украине увеличивается спрос на автобусы: ТОП-3 лидеров

Казна и Политика
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В Украине увеличивается спрос на автобусы: ТОП-3 лидеров
В Украине увеличивается спрос на автобусы: ТОП-3 лидеров
По данным Укравтопром, в ноябре украинский автопарк пополнили 272 автобуса (включая микроавтобусы).
Это на 53% больше, чем в прошлом году, и на 4% больше показателя предыдущего месяца.
Количество новой техники в этом объеме составляло 171 ед., а подержанной, импортированной из-за границы — 101 ед.
Чаще всего в прошлом месяце впервые регистрировали в части новых автотранспортных средств:
  • ATAMAN — 45 ед.;
  • FORD — 36 ед.;
  • ETALON — 30 ед.;
среди б/у:
MERCEDES-BENZ — 29 ед;
VAN HOOL — 19 ед.;
VW — 10 ед.
Также напомним, что в ноябре украинский автопарк пополнили 4316 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое больше, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем 2023 г. рынок уменьшился на 4%. Об этом сообщает Укравтопром. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто — 4239 шт. (новых — 827 шт., б/у — 3412 шт.).

Автогражданка онлайн на Finance.ua

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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