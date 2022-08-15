В Украине увеличился размер больничных выплат — Finance.ua
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В Украине увеличился размер больничных выплат

Личные финансы
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В Украине увеличился размер больничных выплат
В Украине увеличился размер больничных выплат
Размер помощи за один день больничного с февраля вырос на 37,5 гривны.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Среднедневной размер помощи по временной потере трудоспособности по итогам июля составил 438,54 гривны — на 37,52 грн больше, чем в январе этого года», — говорится в сообщении.
В целом с февраля размер помощи от Фонда социального страхования Украины за один день пребывания на больничном вырос на 9,4 процента.
Наибольший среднедневной размер помощи по больничным в июле 2022 года был в Луганской области (570,3 грн), Запорожской области (557,4 грн) и в Киеве (510,7 грн). Самый маленький — в Кировоградской области (365,2 грн).

От чего зависит размер больничного

Размер помощи по временной потере трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа работника и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет), 60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100% (если стаж — более 8 лет или при наличии льгот или отдельных норм в соответствии с законодательством).
Дата финансирования помощи по больничным напрямую зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета.
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По материалам:
Finance.ua
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