В Украине увеличили штрафы водителям за некоторые нарушения — Finance.ua
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В Украине увеличили штрафы водителям за некоторые нарушения

Криминал
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3 ноября Владимир Зеленский подписал закон 4049 авторства Минюста о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека.
Внося этот проект, Минюст хотел отменить админарест во исполнение требований ЕСПЧ. Но наконец санкция в виде админареста осталась.
Этим законом Рада ужесточила санкцию за повторное в течение года совершение нарушения водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами (статья 121), а именно:
  • Повторное управление водителем транспортным средством, имеющим неисправности системы тормозного или рулевого управления, тягово-сцепного устройства, внешних световых приборов (темного времени) или другие технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается, или переоборудован с нарушением соответствующих правил норм и стандартов,
  • Повторное управление водителем транспортным средством, используемым для предоставления услуг по перевозке пассажиров, имеющим неисправности, предусмотренные выше, или техническое состояние и оборудование которого не отвечают требованиям стандартов, правил дорожного движения и технической эксплуатации.
  • Повторное управление водителем транспортным средством, которое подлежит обязательному техническому контролю, но не прошло ТО вовремя.
В настоящее время предусмотрено, что такое повторное нарушение влечет лишение права управления транспортными средствами сроком от 3 до 6 месяцев или административный арест сроком от 5 до 10 суток.
Теперь к санкции в виде лишения прав прибавят штраф от 850 до 1700 грн, но лишение прав или админарест остаются:
«Влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест на срок от 5 до 10 суток», — прописано в новом законе.
Следует заметить, что при представлении этого проекта в Раду идея этих изменений в Кодекс об админправонарушении заключалась в отмене административного ареста как санкции.
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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