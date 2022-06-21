В Украине увеличили количество пунктов пропуска для нулевой растаможки автомобилей — Finance.ua
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В Украине увеличили количество пунктов пропуска для нулевой растаможки автомобилей

Сегодня 08:34Технологии&Авто
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Правительство расширило список пунктов пропуска для перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины.
Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 14 июня 2022 года № 479-р, перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины с целью свободного обращения, осуществляется в следующих международных пунктах пропуска:
  • Устилуг";
  • «Грушев»;
  • «Малый Березный»;
  • «Черноморский рыбный порт»;
  • «Черноморский морской порт»;
  • «Черноморский судоремонтный завод»;
  • «Одесский морской торговый порт»;
  • «Морской порт Южный»;
  • «Измаильский морской торговый порт»;
  • «Ренийский морской порт»;
  • «Усть-Дунайский морской торговый порт»;
  • «Белгород-Днестровский морской торговый порт»;
  • «Паромный комплекс Орловка».
  • Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу одновременно со вступлением в силу ЗУ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов Украины относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению».

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По материалам: Телеканал 24
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