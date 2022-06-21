В Украине увеличили количество пунктов пропуска для нулевой растаможки автомобилей — Finance.ua

Правительство расширило список пунктов пропуска для перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины.
Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 14 июня 2022 года № 479-р, перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины с целью свободного обращения, осуществляется в следующих международных пунктах пропуска:
Устилуг";
«Грушев»;
«Малый Березный»;
«Черноморский рыбный порт»;
«Черноморский морской порт»;
«Черноморский судоремонтный завод»;
«Одесский морской торговый порт»;
«Морской порт Южный»;
«Измаильский морской торговый порт»;
«Ренийский морской порт»;
«Усть-Дунайский морской торговый порт»;
«Белгород-Днестровский морской торговый порт»;
«Паромный комплекс Орловка».
Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу одновременно со вступлением в силу ЗУ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов Украины относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению».