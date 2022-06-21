В Украине увеличили количество пунктов пропуска для нулевой растаможки автомобилей — Finance.ua

В Украине увеличили количество пунктов пропуска для нулевой растаможки автомобилей

Правительство расширило список пунктов пропуска для перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 14 июня 2022 года № 479-р, перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины с целью свободного обращения, осуществляется в следующих международных пунктах пропуска:

Устилуг";

«Грушев»;

«Малый Березный»;

«Черноморский рыбный порт»;

«Черноморский морской порт»;

«Черноморский судоремонтный завод»;

«Одесский морской торговый порт»;

«Морской порт Южный»;

«Измаильский морской торговый порт»;

«Ренийский морской порт»;

«Усть-Дунайский морской торговый порт»;

«Белгород-Днестровский морской торговый порт»;

«Паромный комплекс Орловка».

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу одновременно со вступлением в силу ЗУ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов Украины относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению».

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