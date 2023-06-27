В Украине увеличат инвестиции в уход за лесами — Finance.ua

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В Украине увеличат инвестиции в уход за лесами

Казна и Политика
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ГП «Леса Украины» инвестирует сотни миллионов гривен собственных средств в будущее украинского леса — создание здоровых и высокопроизводительных насаждений.
Об этом сообщил и. о. генерального директора ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец в Фейсбуке, передает Укринформ.
«В молодняках формируем насаждение желаемого состава и густоты. Для насаждений постарше достигаем оптимальной структуры будущего древостоя, обеспечиваем равномерное размещение главной породы по площади. Создаем условия для правильного формирования ствола и кроны. Уменьшая плотность, способствуем увеличению прироста по диаметру. Увеличиваем площадь светового и почвенного питания», — подчеркнул Болоховец.
Также он добавил, что ГП унифицирует модель организации работ по уходу за лесами, которые в этом году будут производиться на площади почти 100 тыс. га.
«Проблемой лесхозной системы было отсутствие унифицированной модели организации работ. Кто и за какую цену будет выполнять уход, местные руководители часто решали по своему усмотрению. Мы впервые вводим четкие алгоритмы, которые делают невозможными „самодеятельность“ и „серые“ схемы. Разрабатываем единый перечень услуг, рассчитываем и устанавливаем жесткие рамки при формировании тарифов», — подчеркнул Болоховец.
Кроме того, в гослесхозах вводятся меры мониторинга по предотвращению конфликта интересов и усиливается контроль за качеством выполнения работ по уходу за лесами.
По словам главы госпредприятия, все филиалы, которым не хватает финансирования, получат помощь и смогут выполнить запланированный объем работ.
По материалам:
Укрінформ
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