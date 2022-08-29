В Украине утвердили объемы газа для поставщиков тепла на отопительный сезон — Finance.ua

В Украине утвердили объемы газа для поставщиков тепла на отопительный сезон Сегодня 08:33 — Личные финансы

Министерство развития общин и территорий Украины утвердило объемы газа на отопительный период для предприятий, производящих тепловую энергию.

Об этом сообщается в заявлении министра развития общин и территорий Алексея Чернышева в Facebook

«Минрегион утвердил объемы газа для 605 предприятий, производящих тепловую энергию», — написал он и добавил, что «это будет гарантией производства тепловой энергии в течение отопительного сезона».

Напомним, в июле Кабинет Министров утвердил Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановлением зафиксированы цены на газ для производителей тепла на уровне 7420 грн. с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке). Потребление будет уменьшено на 10%.

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