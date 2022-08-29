В Украине утвердили объемы газа для поставщиков тепла на отопительный сезон — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине утвердили объемы газа для поставщиков тепла на отопительный сезон

Личные финансы
18
Министерство развития общин и территорий Украины утвердило объемы газа на отопительный период для предприятий, производящих тепловую энергию.
Об этом сообщается в заявлении министра развития общин и территорий Алексея Чернышева в Facebook.
«Минрегион утвердил объемы газа для 605 предприятий, производящих тепловую энергию», — написал он и добавил, что «это будет гарантией производства тепловой энергии в течение отопительного сезона».
Напомним, в июле Кабинет Министров утвердил Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановлением зафиксированы цены на газ для производителей тепла на уровне 7420 грн. с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке). Потребление будет уменьшено на 10%.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.