В Украине усиливают поддержку бизнеса: экспортные контракты теперь можно застраховать — Finance.ua

В Украине усиливают поддержку бизнеса: экспортные контракты теперь можно застраховать Сегодня 08:02 — Казна и Политика

В Украине усиливают поддержку бизнеса: экспортные контракты теперь можно застраховать

В Украине решили расширить программу «Доступные кредиты 5-7-9%». Теперь вместе с программой будет доступна еще одна функция — страхование экспортных контрактов.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины по европейской интеграции Юрий Драганчук.

Он подчеркнул, что поддержка украинского бизнеса — один из главных приоритетов правительства Украины, особенно в условиях войны.

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«Для украинских экспортеров уже давно все сделано очень просто. Что нужно сейчас? В первую очередь, доступ к финансовому ресурсу, с чем у предпринимателей серьезные проблемы. Поэтому Минфин активно развивает Государственную программу „Доступные кредиты 5-7-9“, а также дополняет ее. Как вы знаете, государство компенсирует банкам процентную ставку по кредитам на поддержку и развитие бизнеса, и украинские производители имеют возможность получить дешевый ресурс. Мы не остановили эту программу во время войны, а наоборот, ее нарастили, упростили», — отметил Драганчук.

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Он подчеркнул, что программа «Доступные кредиты 5-7-9» позволила украинским предпринимателям, в частности аграриям, получить доступ к дешевому финансированию через государственные банки. Однако оставалась проблема финансирования экспортеров, также оказавшихся в затруднительном положении из-за боевых действий.

«Понимая вызванные войной сложности с финансированием для экспортеров, власти, также по инициативе Минфина, ввели еще одну возможность: использование дополнительного инструмента страхования экспортных контрактов через Экспортное кредитное агентство. И теперь можно комбинировать получение ресурса через Фонд развития предпринимательства в рамках программы „Доступные кредиты 5-7-9%“ и страхование экспортных контрактов с помощью ЭКА», — рассказал замглавы Минфина.

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