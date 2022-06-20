В Украине упростят процедуру установления фактов рождения и смерти во время войны — Finance.ua

В Украине упростят процедуру установления фактов рождения и смерти во время войны

Сегодня 10:05 — Казна и Политика

В Украине упростят процедуру установления фактов рождения и смерти во время войны

Верховная Рада упростит порядок установления фактов рождения или смерти на территории, где действует военное или чрезвычайное положение.

Соответствующий законопроект № 7310 «О внесении изменений в некоторые законы об особенностях установления юридических фактов в условиях военного или чрезвычайного положения» в первом чтении поддержали 273 народных депутата.

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Законопроект, в частности, предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный Кодекс.

Заявление об установлении факта рождения или смерти человека в пределах территории, где действует военное или чрезвычайное положение, может быть передано родителями, родственниками или их представителями ребенка в любой суд Украины независимо от места жительства заявителя.

Суд будет рассматривать подобные дела безотлагательно, а одобренное судом решение подлежит немедленному исполнению. При этом решение суда об установлении факта рождения или смерти лица в пределах указанных территорий может быть обжаловано в общем порядке, установленном Гражданским процессуальным Кодексом.

Обжалование решения не останавливает его исполнение.

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