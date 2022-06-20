В Украине упростят процедуру установления фактов рождения и смерти во время войны — Finance.ua
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В Украине упростят процедуру установления фактов рождения и смерти во время войны

Сегодня 10:05Казна и Политика
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В Украине упростят процедуру установления фактов рождения и смерти во время войныВ Украине упростят процедуру установления фактов рождения и смерти во время войны
Верховная Рада упростит порядок установления фактов рождения или смерти на территории, где действует военное или чрезвычайное положение.
Соответствующий законопроект № 7310 «О внесении изменений в некоторые законы об особенностях установления юридических фактов в условиях военного или чрезвычайного положения» в первом чтении поддержали 273 народных депутата.
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Законопроект, в частности, предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный Кодекс.
Заявление об установлении факта рождения или смерти человека в пределах территории, где действует военное или чрезвычайное положение, может быть передано родителями, родственниками или их представителями ребенка в любой суд Украины независимо от места жительства заявителя.
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Суд будет рассматривать подобные дела безотлагательно, а одобренное судом решение подлежит немедленному исполнению. При этом решение суда об установлении факта рождения или смерти лица в пределах указанных территорий может быть обжаловано в общем порядке, установленном Гражданским процессуальным Кодексом.
Обжалование решения не останавливает его исполнение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Факти
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