В Украине упростили условия организации трудовых отношений: что это значит для работников — Finance.ua

В Украине упростили условия организации трудовых отношений: что это значит для работников Сегодня 16:03 — Личные финансы

В Украине упростили условия организации трудовых отношений: что это значит для работников

С 19 августа украинские предприниматели и небольшие предприятия могут вводить упрощенные условия организации трудовых отношений на период военного положения.

Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.

Кого касаются изменения

Упрощенный режим регулирования трудовых отношений может быть введен:

между работником и работодателем, являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с законом (со средним количеством работников за календарный год не более 250 человек);

между работодателем и работником, месячная заработная плата которого составляет более 8 минимальных зарплат, предусмотренных законом (до 1 октября — 52 000 грн, с 1 октября — 53 600 грн).

Вместе с тем, согласно закону, соответствующий режим:

действует только в период военного положения;

применяется исключительно на добровольных началах;

не может быть использован работодателями, являющимися юридическими лицами, созданными государством или органами местного самоуправления (например, государственные и коммунальные предприятия, учебные заведения и т.п.).

Читайте также Может ли работник с нефиксированным рабочим временем требовать от работодателя трудовой договор — Гоструда

На практике это означает, что у одного и того же работодателя параллельно могут работать лица на условиях упрощенного регулирования трудовых отношений и работники по стандартным правилам. При этом установление индивидуальных условий труда должно быть определено в трудовом договоре конкретного работника.

Что означает упрощенный режим для работников и работодателей

У упрощенного режима регулирования трудовых отношений есть свои преимущества, которые могут заинтересовать и работников, и работодателей. Это, в частности, возможность четко определить в договоре:

гибкость предоставления и переноса ежегодного отпуска;

предоставление «отпуска за свой счет» более 15 календарных дней в году с учетом разных обстоятельств;

основания возникновения и прекращения трудовых отношений;

порядок оплаты и нормы труда;

основания и порядок привлечения работника к работе в сверхурочное и ночное время, в праздничные, нерабочие и выходные дни;

размер заработной платы, а также ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты зарплаты — в процентном отношении к размеру тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника за каждый день задержки оплаты;

условия возникновения и порядок урегулирования конфликта интересов;

размер компенсационных выплат работнику при расторжении трудового договора по инициативе работодателя;

порядок и форму обмена информацией и т.д.

Кроме того, упрощенный режим позволяет работодателям облегчить порядок ведения документации по кадровым вопросам, а работникам получить денежную компенсацию в случае увольнения по инициативе работодателя по основаниям, не предусмотренным Кодексом законов о труде Украины, но дополнительно предусмотренным договором. Так, соответствующая компенсация должна быть выплачена в размере не менее:

половины минимальной заработной платы, установленной законом на день расторжения трудового договора — если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 30 дней;

минимальная зарплата — если стаж работы у этого работодателя от 30 дней до 1 года;

3 минимальных зарплат — если соответствующий стаж составляет от 1 до 2 лет;

5 минимальных зарплат — если соответствующий стаж составляет более 2 лет.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.