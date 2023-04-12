В Украине упростили регистрацию места жительства детей-переселенцев — Finance.ua

В Украине упростили регистрацию места жительства детей-переселенцев Сегодня 12:01 — Личные финансы

В Украине упростили регистрацию места жительства детей-переселенцев

Верховная Рада Украины упростила регистрацию места жительства детей внутриперемещенных лиц. За это решение проголосовал 301 народный депутат.

Речь идет о законопроекте № 8092 , который призван урегулировать вопрос оформления для детей документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или его специальный статус.

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Законом предусматривается, что на период временной оккупации россией территории Украины, а также на период отнесения общин к территориям, на которых ведутся или велись боевые действия, местом жительства ребенка будет считаться зарегистрированное или задекларированное место жительства его родителей или других законных представителей, с которыми проживает ребенок.

Оформление и обмен документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или его специальный статус, вклеивание в определенных законодательством случаях фотографии при достижении соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины осуществляет Государственная миграционная служба по месту обращения переселенцев.

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Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Как отметили в Минреинтеграции , принятие этого закона значительно упростит доступ детей внутренних переселенцев к гарантированным государством социальным, административным и другим услугам, в частности — льготам при поступлении в заведения высшего или профессионального образования.

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УНІАН По материалам:

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