В Украине упростили правила устройства ребенка под патронат в период военных действий — Finance.ua

В Украине упростили правила устройства ребенка под патронат в период военных действий

Сегодня 19:16

Кабмин принял решение, которое обеспечивает во время военного положения безопасность детей, устроенных под патронат, и детей, которые в период военных действий остались без родительской опеки и нуждаются в защите и обеспечении права на уход и воспитание в безопасной и благоприятной семейной среде.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Упростили порядок устройства ребенка под патронат и несколько изменили правила пребывания в семье патронатного во время военного или чрезвычайного положения и в случае возникновения угрозы жизни или здоровью ребенка.

Благодаря принятому решению урегулированы:

механизм перемещения ребенка вместе с семьей патронатного воспитателя на безопасную территорию в случае возникновения угрозы его жизни или здоровью;

возможность устройства в семью патронатного воспитателя с его согласия детей, не являющихся родными братьями и сестрами или такими, которые воспитывались в одной семье;

возможность продления или прекращения действия договора о патронате над ребенком с учетом фактических обстоятельств;

механизм принятия решения о предоставлении услуги патроната над ребенком и заключение договора об условиях введения патроната по распоряжению сельского, поселкового, городского головы на основании предоставления службы по делам детей;

разграничение функций служб по делам детей по месту создания семьи патронатного воспитателя и по месту ее перемещения на безопасной территории.

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