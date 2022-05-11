В Украине упростили правила устройства ребенка под патронат в период военных действий — Finance.ua
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В Украине упростили правила устройства ребенка под патронат в период военных действий

Сегодня 19:16
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Кабмин принял решение, которое обеспечивает во время военного положения безопасность детей, устроенных под патронат, и детей, которые в период военных действий остались без родительской опеки и нуждаются в защите и обеспечении права на уход и воспитание в безопасной и благоприятной семейной среде.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.
Упростили порядок устройства ребенка под патронат и несколько изменили правила пребывания в семье патронатного во время военного или чрезвычайного положения и в случае возникновения угрозы жизни или здоровью ребенка.
Благодаря принятому решению урегулированы:
  • механизм перемещения ребенка вместе с семьей патронатного воспитателя на безопасную территорию в случае возникновения угрозы его жизни или здоровью;
  • возможность устройства в семью патронатного воспитателя с его согласия детей, не являющихся родными братьями и сестрами или такими, которые воспитывались в одной семье;
  • возможность продления или прекращения действия договора о патронате над ребенком с учетом фактических обстоятельств;
  • механизм принятия решения о предоставлении услуги патроната над ребенком и заключение договора об условиях введения патроната по распоряжению сельского, поселкового, городского головы на основании предоставления службы по делам детей;
  • разграничение функций служб по делам детей по месту создания семьи патронатного воспитателя и по месту ее перемещения на безопасной территории.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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